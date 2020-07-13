瑪家鄉山林巡守隊成立後，完成全縣最後一塊拼圖，也讓屏東成為全台隊伍數量最多的縣市。（林和生攝）

屏東縣幅員遼闊且山林面積廣大，原住民保留地更是全國之最，自從莫拉克風災後，屏東縣政府爭取相關經費挹注，於原鄉推動山林守護等計畫，近期在瑪家鄉山林巡守隊成立後，完成8處原鄉最後一塊拼圖，展現族人愛鄉護土決心。

屏東縣長潘孟安指出，守護山林的意義不僅是針對大自然，同時也可以是帶有人文意涵，全縣8鄉共提供70個工作機會給族人，而隊員年齡橫跨老、中、青三代，藉由巡護山林及維護舊部落等工作互動裡，無形創造出另一種文化傳承機制。

巡守隊員除巡護山區森林資源外，還包括記錄原鄉傳統遺址及相關歷史，及維護生態等工作。山林守護隊從最初的獅子鄉設立，最後完成瑪家鄉最後一塊拼圖，再結合屏東林管處「社區林業計畫」，於國有林班地的牡丹鄉高士及大梅社區加入20名族人規模的巡守隊，也讓屏東成為全台隊伍數量最多的縣市。

瑪家巡守隊員金天光指出，近年來部落深度旅遊盛行，卻也帶來很多山林亂象，例如烤肉、野炊後留下的垃圾，更多了不屬於自然的景象，因此隊員除了要注意盜竊林木的山老鼠，碰到不守規矩的民眾，也會適時規勸。

牡丹鄉巡守隊員陳志憲則強調，巡守隊的職缺讓部落年輕人有機會返鄉，與耆老們學習山林智慧，畢竟還是部落族人最熟悉森林，「自己的林要自己來顧」。

(中時 )