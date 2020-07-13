職場導師、品質保證課課長李蕙鳳（左起）引導青年就業旗艦計畫第一屆學員李采穎，一棒接一棒，接續帶出吳柏翰在工作上有傑出表現。（盧金足攝）

勞動部長許銘春（右二）表示，去年全國參與「青年就業旗艦計畫」企業約1315多家，共有7934人參訓，此次計畫預計協助2萬名青年。（盧金足攝）

勞動部長許銘春13日參訪佳凌科技，肯定響應「青年就業旗艦計畫」，雇用青年訓後留用率高達9成，因應疫情衝擊就業市場加碼補助，鼓勵企業釋出職缺僱用15至29歲青年，去年全國參與該計畫企業約1315多家，共7934人參訓，「青年就業旗艦計畫」預計協助2萬名青年就業。

許銘春今日參訪佳凌科技時指出，勞動部自2008年起推動「青年就業旗艦計畫」，協助企業培育青年，自今年6月22日起加碼補助，鼓勵企業釋出職缺僱用15至29歲青年，雇主提供青年2萬8000元以下薪資，補助雇主3個月，每月1萬2000元的訓練費用，薪資如果是2萬8000元到3萬元，就補助6個月，3萬元以上則補助9個月訓練費，每名學員補助最高10.8萬元。

佳凌科技深耕光學產業，生產單眼相機鏡頭頗受市場好評，因應市場需求朝向車載、投影機、監控及視訊鏡頭等新領域轉型發展。為招募新血輪，該公司自2015年起運用「青年就業旗艦計畫」，至今已雇用59人，且留用率高達9成，更有參與計畫青年從職場新手躍升為職場導師。

李采穎是佳凌科技運用青年就業旗艦計畫的第一屆學員，2015年自機械工程學系畢業後直接參加該計畫，從製造單位品質工程師做起，也曾至IQC部門負責進料檢驗，去年轉換至QA部門擔任品保工程師，負責主要營收來源的大客戶，受到主管重用，指派她擔任職場導師，帶領新人吳柏翰，昔日學員晉升為職場導師，繼續傳承計畫精神拉拔新人。

日文系畢業的學員吳柏翰說，佳凌科技是他畢業後第一份工作，因為無相關工作經驗，開始工作時很害怕無法適應，幸而青艦計畫有職場導師制度，一對一的面授機宜，讓他減少摸索的時間，經過三個月訓練後，工作已上手。

他對於公司制度及福利感到滿意，選擇繼續留在公司發展，希望自己未來也可以像學姊一樣，晉升為職場導師，幫助更多新秀。

(中時 )