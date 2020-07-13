來自佛光大學的陳孟欣，曾經包辦107學年UBA公開女一級新人后、助攻后及冠軍賽MVP三座個人獎，如今要提前挑戰WSBL。(資料照／陳筱琳攝)

2020年WSBL女子超級籃球聯賽新人選秀會報名在今天下午中華民國籃協5點下班截止，目前5名球員完成報名手續，期待7月29日的選秀會獲得球隊青睞，展開籃球生涯另一個階段的挑戰。

本屆報名新人選秀會名單如下：陳孟欣（佛光大學）、劉昕妤（佛光大學）、朱育勤（臺北市大）、梁孟勤（臺北市大）、游乙文（淡水商工-日本拓殖大學），其中朱育勤入選2019年亞洲盃女籃賽中華隊國手，符合國手保障月薪5萬5千元的資格，陳孟欣、劉昕妤是2019年世界大學運動會代表隊選手，游乙文是首位返台參加選秀的旅日球員。

WSBL新人選秀會自2019年開辦，今年是第二屆舉辦，選秀順序依序為台電、中華電信、台元、國泰人壽，而各隊今年可保留三位建教合作學校球員不必參加選秀，國泰人壽保留文化大學戴宜庭、徐玉蓮、方曉晴，中華電信保留臺灣師大陳靳豫萱和南山高中陳昱潔、李柔妤，台元保留世新大學羅培甄、羅培儀及北市大史靜茹，台電保留金甌女中游沁樺、陳芊諭、張婕柔。

(中時 )