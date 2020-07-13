安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司：利安宜（Euler Hermes）發表報告，全球應對第二波新冠病毒疫情的措施將限制經濟復甦速度，將今年全球GDP預測下調至按年減4.7%；全球貿易量將縮減15%，能源、金屬、交通服務以及汽車製造業行業最受影響。

報告指，自今年4月以來，全球經濟運轉只恢復至原來的7至8成，預計這情況將持續至年底，並要到明年底才有望回復至疫前水平。該行預測今年全球GDP將收縮4.7%，較4月時預測的收縮幅度3.3%更甚，但料明年將會恢復增長4.8%。

根據裕利安宜對全球今年經濟的修訂預測，大陸仍是唯一在今年仍能錄得經濟增長的主要經濟體，但全年GDP增長預測則下調0.3個百分點至1.5%，明年增速為7.6%。報告並將今年美國、英國及歐盟的GDP預測下修至分別收縮5.3%、13.3%及9.0%；亞太區GDP平均收縮1.3%，當中日本下滑5.7%。

報告稱，全球今年為應對疫情而作出的貨幣及財政刺激措施逾18萬億美元，相當於大陸GDP的1.3倍；當中美國、歐元區和英國的刺激措施規模創紀錄高位。不過，大陸的刺激措施規模則遠比2009年環球金融危機後的峰值為小。

報告稱，6月份大陸的經濟活動已恢復至正常的95%水平，但短期內製造業的復甦可能受到私人消費低及全球貿易仍然受壓的限制。正面因素方面，受政策帶動的行業例如基建及建造的反彈速度更快。內地政策的支持更為積極及保障就業，報告預期今年內地的財政刺激規模將相當於GDP的7.1%（2018-19年為5.7% ），同時貨幣政策亦更為寬鬆（儘管遠低於金融危機後的時期），而中小微企為支持重點。

該行預期，德國、荷蘭、瑞士及奧地利的經濟復甦將最快，料歐洲的GDP要到2022年底至2023年才可回復至疫前水平，而大陸及美國則可能早一年達至，但這取決於對第二波疫情的控制。

監於今年下半年及明年的企業破產風險較高，報告預期2020-21年全球破產率將上升35%，主要由於銀行資產質素及企業盈利率下降，引發更多「殭屍企業」。

(中時電子報)