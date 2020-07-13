新竹縣竹北「國際AI智慧園區產業專用區設定地上權案」13日舉辦招商說明會，吸引智慧應用、軟體設計、生技、通訊、不動產開發經營、金融、保險業等28家相關業者參與，新竹縣產業發展處指出，該案將於8月公告招商，年底設廠進駐。

「國際AI智慧園區」是新竹縣長楊文科打造新竹縣未來30年榮景的三箭之一，目前公共工程進度已達45%。該園區基地坐落於竹北市莊敬北路、莊敬一路以及勝利八街路口，總開發面積約12.61公頃，規劃產業專用區共約8.05公頃，劃設6筆地塊，平均每塊規模約1到2公頃。

依新竹縣目前招商草案條件，地上權存續期間20年，權利金分兩期第一、十一年繳納，土地租金依當期土地公告地價年息1%，加計訂約當前土地公告地價年息4%，引進項目為軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等。

楊文科表示，AI智慧園區有優質地理區位，具完整智慧設施與規劃良好的環境吸引力租賃條件，周邊有中醫大新竹附設醫院、台大竹北分部等，園區旁也規劃文中六，預計2022年招生。

(工商 )