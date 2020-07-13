高溫悶熱，讓人胃口大減，農委會漁業署為幫助經濟弱勢族群13日特別推出「你來買魚、人人有魚」養生兼做公益的百萬片冷凍虱目魚肚愛心團購活動。

會選擇虱目魚肚，漁業署指出，因為是當令食材，且富含優質蛋白質。更重要的是，虱目魚是台灣養殖歷史最悠久的魚，已經有2、3百年，主要養殖區域在嘉義、台南、高雄等，年產量逾5萬公噸，是台灣重要的養殖魚種。

漁業署表示，虱目魚整條都可以食用，富含豐富的蛋白質、好脂肪等養分，而且全身是寶，怎麼料理都好吃，無論是魚肚、魚頭、魚皮、魚腸等，各個部位都有不同的料理方式和風味。夏天和秋天是最適合吃虱目魚的季節，此時的虱目魚最是結實肥美，其中又以虱目魚肚最是方便料理。

由於疫情影響國人健康，又到了酷熱夏季的夏補時令，漁業署指出，為提升全體國人免疫力，也為了幫助經濟弱勢或陷入急難的家庭，在暑假期間也能補充滿滿營養，特別結合中華民國全國漁會、彌陀區漁會、梓官區漁會、高雄市茄萣區農會、南縣區漁會、南市區漁會、嘉義區漁會、中華民國養殖漁業發展協會等8家產業團體推出百萬片冷凍虱目魚肚團購兼做公益活動，凡售出10片將另捐贈1片予台灣食物銀行聯合會幫助弱勢團體，讓愛心不斷炊，人人有魚吃。

(工商 )