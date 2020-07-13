為搶食「振興三倍券」7/15上路的龐大商機，台中市政府舉辦「2020台中購物節」，祭出大獎吸引民眾到台中振興經濟，同時大手筆加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包括夜市使用振興券享平均85折優惠套餐、藝文場館看表演全面9折等多項優惠，方案涵蓋產業故事旅遊、觀光工廠、夜市、商圈藝文場館，邀民眾到台中以最方便、划算的方式使用三倍券。

「三倍券用在台中最划算！」台中市長盧秀燕13日表示，振興三倍券即將上路，台中市振興1.0版邀請民眾把三倍券搭配「台中購物節」，參加全國獎項最豐富的活動抽大獎，至今登錄金額已達3.3億元。

盧秀燕強調，中市府不以此為滿足，升級再升級、加碼再加碼、優惠再優惠，「今日推出的2.0版裡面有10多項優惠方案，到台中使用三倍券，不管吃的、喝的、買的、住的，到處都有折扣，到處都有優惠，到處都有加碼！」

盧秀燕提到，日前她已去超商預購紙本三倍券，她除了搭配台中購物節活動，也要享受2.0版的加碼優惠，強調「一定會在台中使用！」此外，她也考慮把三倍券捐給弱勢團體，目前正在思考是否各半使用，歡迎大家集思廣益給她意見。

台中市經發局說明，台中購物節與約3萬家優惠店家合作，抽獎活動持續到8月底，為延續消費動能，經發局整合各機關「振興三倍券」，推出共13項振興好康方案，包含經發局「台中購物節 大獎天天抽」、「趣遊台中 振興加倍」、「星級旅遊 物超所值」、「夜市超值餐好食在」、觀旅局「遊台中只要1888 購物抽獎一路發發發」、文化局「文化館舍 優惠待客」、勞工局「青創好物 齊拚振興」。

另外，運動局也推出「運動優質 健康加值」、農業局「農遊好好玩」、交通局「搭公車購物五夠讚」、原住民族委員會「台中原味好購GO」、客委會「有購好客」及「東森幣8倍回饋」，涵蓋產業故事旅遊、觀光工廠、夜市、商圈、藝文場館，適合各年齡層、各種面向消費。

其中，台中產業故事館祭出3萬份聯合優惠套票，包含14家產業故事館超值優惠；雙人入住星級飯店2,999元，並贈送600元餐券及觀光工廠免費門票；台中旅宿業、伴手禮及觀光工廠業者聯合推出限量下殺1888元超值套裝遊程。

此外，摘星青年共17家業者提出商品優惠組合或贈品等優惠；國民運動中心推出各種優惠超值方案、台中五福耕讀等10家休閒農場提供門票及住宿優惠、商品折扣等。

(工商 )