中國資訊通信研究院近日公布的「2020年第二季互聯網投融資運行情況」研究報告顯示，第二季大陸國內與全球互聯網投融資均呈現觸底反彈走勢，活躍度和總金額和上季相比均出現明顯回升，但和上年同期相比跌幅依舊較大。

人民網報導，研究顯示，第二季，全球互聯網投融資均呈現觸底反彈走勢，數量3,314筆，總金額372億美元，季增率顯著提升。而大陸國內在經濟持續復甦回暖與流動性較為寬鬆等因素推動下，第二季互聯網投融資案例數也較第一季大漲。從筆數看。第二季融資筆數321筆，季增147％，總金額達65.2億美元，季增37％。

這些投融資主要集中在企業服務、電子商務、線上教育、互聯網金融、廣告行銷以及醫療健康領域。從金額看，第二季，融資額超1億美元的共有12筆，累計融資金額47.03億美元，占第二季總額的72.1％。其中，陸金所和青桔單車的融資均達到10億美元及以上，作業幫則完成了7.5億美元的E輪融資。

(工商 )