Vidol原創微劇《限時同居侯八天》開播至今已衝破千萬點擊，12日首度舉辦「侯八天不思議童話粉絲同樂會」，現場200名粉絲與演員同歡。劇中李博翔、梁以辰、宋偉恩、菜浿梨子、勵政達、呂維真、葉芸希、章哲銘、游書庭全員到齊，與粉絲2人一組一起玩「PK骰子」、「獨家合照限時擁有」等互動遊戲，誠意十足嗨爆現場。

李博翔原定飛往新加坡拍戲，他臨時現身同樂會讓粉絲超驚喜。不過看到梁以辰盛裝出席，腳踩超高跟鞋，讓李博翔笑嗆「沒想到梁以辰出險招，原本我以為我已經穿很高的鞋子，現在她又穿高跟鞋，這身高差距實在是逼得我得搬出小板凳。」鐵粉看到梁以辰露香肩，大比愛心狂吼「以辰，以辰，以辰」，笑爆大家，梁以辰笑說：「這聲音，等等可能要給粉絲喉糖了。」

玩「PK骰子」遊戲時，誰點數大就有機會與偶像合照，章哲銘這組擲出1點時，讓大家看傻，章哲銘立刻下跪道歉，一旁的宋偉恩原自信滿滿，沒想到一骰竟只有兩點，大家狂虧他，宋偉恩自嘲：「每個男人都有兩粒，誰沒有兩粒？」同組的粉絲則安慰宋偉恩，「你不管幾粒，我都喜歡」，放閃指數讓現場的大家看得很害羞！接著輪到李博翔時，他則骰出四點笑嗆宋偉恩：「你看！我比你多兩粒啦」兩人搞笑互動，讓在場的粉絲笑得合不攏嘴。

《限時同居侯八天》每週五在「Vidol TV」、「三立新聞網」及「女孩要幹嘛」YouTube同步播出，即將在24日晚間9點半播出最後大結局。

李博翔鞋跟加料但仍輸女主角梁以辰。（三立提供）

章哲銘擲出1點全場傻眼，急得立刻下跪道歉。（三立提供）

12日舉行「侯八天不思議童話粉絲同樂會」，菜浿梨子（左起）、厲政達、宋偉恩、李博翔、梁以辰、呂維真、章哲銘、葉芸希、游書庭出席。（三立提供）

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