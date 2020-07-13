高市觀光局搶攻暑假旅遊潮，祭出「高雄真水」系列活動，主打蓮池潭、愛河、旗津三大水域活動。（柯宗緯攝）

高市觀光局搶攻暑假旅遊潮，祭出「高雄真水」系列活動，主打蓮池潭、愛河、旗津三大水域活動。（柯宗緯攝）

高市觀光局在旗津打造豪華露營區，歡迎遊客玩水、露營消消暑。（柯宗緯攝）

旗津海水浴場水域7月15日起公告開放，分為水域動力及非動力遊憩活動使用。（柯宗緯攝）

為搶攻疫情解封後的暑假出遊潮，高市觀光局7月推出「高雄真水」系列活動，以蓮池潭、愛河、旗津3大水域，作為6大活動主場，時間為期3個月，搭配三倍券更有多項優惠，希望把遊客引入高雄玩水，沁涼消暑解熱。

高雄市代理市長楊明州指出，暑假即將開始，這周為暑假開始的第一個周末，近來天氣炎熱，最適合玩水，希望後疫情時代，民眾搭配振興三倍券到高雄消費、觀光旅遊。

觀光局代理局長邱俊龍提到，3大主軸為「運動的水」蓮池潭、「青春的水」旗津、「浪漫的水」愛河，6大活動包括蓮潭親子親水遊、水上彈跳嘉年華、旗津仲夏落日趴、旗津豪華露營樂、愛河水漾嘉年華、孩子們的夏天等。

旗津海水浴場15日將正式公告開放，日前立委賴瑞隆協調台灣港務公司，同意無償提供商港區給高市府作為水域動力及非動力遊憩使用。邱俊龍指出，水域從北旗津南延到貝殼館，動力遊憩部分將委外招標，整體水域會有救生員待命，讓遊客玩得安心。

旗津新亮點方面，邱俊龍指出，打造全台最豪華露營區，有77個帳篷，內部配備冷氣等設備，8月15日試營運，搭配三倍券有特惠價。另也打造旗津日落平台為新景點，最適合觀賞夕陽。

18、19日為第一波活動，蓮池潭南側纜繩滑水場域率先登場，首日免費體驗親子親水設施；19日在蓮潭北側水域結合水上彈跳趣味投籃、水上格鬥競賽，增加親水性及多元遊憩。

18日起「旗津沙灘吧」周五有雞翅之夜、周六為落日趴。焦點活動有日落攝影棚、沙灘滑水道、媽祖盃中美衝浪比賽等。愛河25、26日有餐車市集、百把大提琴演奏。愛河水漾嘉年華在8月1日至9日登場，舉辦愛河仲夏派對、水域挑戰賽、愛河畔小旅行。

(中時 )