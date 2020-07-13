畫面曝光！福興女騎士遭彰客撞輾 車牌竟印胸前。(謝瓊雲攝)

彰化縣福興鄉彰鹿路4、5段交界處與東崎二巷路口，13日下午發生公車擦撞機車女騎士後，女騎士遭輾壓傷重不治意外，有網友曝光路口監視器畫面，撞擊瞬間力道不小，女騎士被捲入輪下後又往前推擠到馬路中央分隔島，臉面、左上肢和左胸都擠壓到有些變形，連公車車牌號碼都印在胸膛上，令搶救的急診室醫護都覺得不忍。

根據監視器畫面，28歲陳姓女騎士從彰化往鹿港方向騎乘，到東崎二巷巷口時，往內側快車道靠近，彰化客運63歲鄭姓公車司機當時行駛在內側車道，疑似未注意到女騎士突然遇違規左轉，導致反應不及，擦撞後整輛車失控往左前方衝撞中央分隔島後，車頭逆向停在對向的內側車道上。女騎士被捲入輪下，往分隔島撞擊擠壓後，連人帶機車卡在右前車底下動彈不得，當場失去呼吸、心跳。

鹿港基督教醫院院長宋明唐表示，陳姓女騎士到院時已沒有血壓，且心跳十分微弱，只維持不到1分鐘就沒了，其臉面變形，左上與左側胸部、左上肢也都扭曲變形，多數瘀血、流血，連公車的車牌號碼都壓印在胸膛上，經搶救後仍宣告不治。

肇事的公車擋風玻璃破裂，車門也撞壞，當時車上有10多名乘客，受到驚嚇但無礙，已由其他班次公車完成接駁。

(中時 )