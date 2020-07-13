相信每位喜愛釣魚的朋友，都有自己獨特的釣法，或者有自己的秘密「釣點」！但你可要當心了，釣點若是選得不好，不僅釣不到魚，還有可能釣上讓自己嚇破膽的物體。一名網友就在臉書社團「爆料公社」分享自己和朋友去「私藏」地點釣魚，卻釣上一具斷手浮屍，眼前太衝擊的畫面嚇得他們差點漏尿，急忙報警。

根據網友描述，事發當天太陽不大，微風徐徐，他和朋友小風(化名)一起去經常去的私房釣點，溪邊的深潭水深魚多，鮮少會槓龜；不同的是，那天等了一兩個小時，沒釣上魚就算了，魚連餌都沒碰一下。兩人一邊抽涼菸一邊瞎聊「今天怎麼會這樣…魚完全不咬…」

就在兩人閒聊時，桿尾瞬間傳來震動，突然的幸福讓兩人迅速握緊釣桿，準備漁網撈魚。詭異的是，兩人拖了10分鐘，魚卻還是拉不上來，此時小風已經拉得汗流浹背，但還是拉得十分緩慢，他心想「應該是條大魚！」

總算魚被拉近岸邊，他也興奮地準備拿魚網迎接他們第一位「客人」。釣勾隨即沖天而上，一團白色腫脹緊跟其後，駭人的是待兩人反應過來，才發現勾上真的是「人」，還是一具斷臂流水屍，嚇得兩人當場腳軟，急忙報警。

警方也向他們說明，屍體已經泡了大概兩星期，如今被他們釣上實屬「巧合與邪門」。該名網友和朋友之後也去廟裡收驚，並留言表示「再也不會去這冥冥釣點了…」其他社員也紛紛留言安慰「哇算是好事！感恩有你」「渡祂上岸也算功德一件吧」「做好事啦！祂會報答你們的」。

(中時電子報)