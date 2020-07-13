屏東縣恆春半島觀光產業聯盟申辦第4期「觀光產業從業人員轉型培訓計畫」，吸引80人來自當地旅宿者爭相報名。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情重創國內觀光，近日隨著疫情趨緩，觀光業逐漸復甦。為此，交通部觀光局砸了20億元經費，提供全台觀光公協會申請觀光業從業人員轉型培訓計畫。屏東縣恆春半島觀光產業聯盟申辦第4期「觀光產業從業人員轉型培訓計畫」，提出全台少數採取「視訊上課」的計畫，吸引80人來自當地旅宿者爭相報名。

觀光局自開始受理審查人才培訓案件至6月11日，共受理834案，已審查通過642案，包含旅行業、導遊及領隊人員、旅宿業、觀光遊樂業及其他公協會案，預計可培訓8萬6000多人，核准補助金額總共約17億2500萬元。

這次屏東縣恆春半島觀光產業聯盟提出的「視訊上課」計畫，吸引小墾丁渡假村、悠活渡假事業、耕頂興業、小琉球海豚灣民宿、牧丹灣民宿等飯店、民宿業共80人報名研習。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽指出，，受新冠肺炎影響辦理本次培訓課程是第4期，本案是全台少數採取視訊上課的計畫，其中有星級飯店大型宴會場地升級「虛擬實境」規劃工具。

林榮欽期待，透過培訓課程，提升旅遊產業基層員工對旅遊業的認知及提高專業知識技能，輔導旅行業、旅宿業、民宿業、觀光遊樂業等進行轉型。另外則是祭出創新旅遊產品、提高服務能量及數位精準行銷，以面對下一波觀光潮。

計畫辦理時間從5月25日至6月12日共15天，培訓時數共120小時。計畫課程涵蓋以下五種分類，依序為職能教育訓練、產業升級與服務轉型之準備、數位及精準行銷、配合交通部觀光政策行銷推廣及辦理跨區域交流或標竿學習等。

課程都邀請國內知名大學老師及專家授課，「創新、創業規劃與實作」由高雄餐旅大學助理教授李志勇授課；「觀光產業從業人員職能訓練旅遊產品銷售技巧」由宇順管理顧問公司總經理高羚育授課；「國際財經情勢與企業經營管理」由義守大學管理碩專班（EMBA）執行長李建興授課。

參加培訓林姓學員表示，屏東縣恆春半島觀光產業聯盟申辦第4期觀光產業從業人員轉型培訓計畫，課程有宴會場地的虛擬實境（VR）及虛擬實境案例實作是國內全新科技，過去屏東縣觀光飯店業還很少看過這種先進科技，經由這次訓練許多受訓學員都說獲益良多。

(中時 )