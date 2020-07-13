新北市林姓男子因為向友人屠姓男子討債145萬未果，夥同沈男、王男共犯將林男綁至新莊一處辦公室毆打，過程中屠男持小剪刀反擊，林男等人怒火中燒，持開山刀將屠男活活砍死；新北地院審理後，依殺人罪判處林男、沈男20年徒刑、王男12年徒刑。

林男與沈男、王男去年12月16日將欠錢的屠男壓到新莊一處辦公室，另外還約了一名楊姓友人討論事情，4人不讓屠男離開，林男還落下狠話「如果籌不到錢，就別想回去」，接著命令沈男、王男持油壓剪將屠男手指剪下，想藉此逼迫對方還錢。

未料，屠男找到空隙掙脫，一把拿走桌上的小剪刀想反擊，2方發生扭打，這時林男突然大喊「把刀拿出來」，沈男與王男立刻至辦公室工具間拿出2把開山刀，狂砍屠姓男子，屠男身中16刀，送醫宣告不治。

檢警調查時，林男稱自己完全沒有傷害屠男，另沈男與王男也稱他們並無殺人犯意，只是想教訓他，楊男則表示自己完全未與屠男有所接觸；新北地院審理後認為，屠男身中16刀，情節重大，3人手段兇殘，分別依殺人罪判處重刑，另楊男則因犯妨害自由罪，判刑1年2個月徒刑。

(中時 )