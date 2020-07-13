《首爾鄉巴佬》李昇基、車太鉉、張赫、Simon D及李施彥。（friDay影音提供）

韓國「國民女婿」李昇基近來霸屏實境秀節目，除了固定主持的《家師傅一體》以及和劉以豪的《Twogether：男神一起來看你》，更加入全新綜藝節目《首爾鄉巴佬》和車太鉉搭檔主持，開播隨即掀起討論，第一集播出就衝上韓國入口網站Naver熱搜第一名，後勢看漲。該節目《首爾鄉巴佬》由2位從小只在首爾生活的「首爾鄉巴佬」，前往嘉賓生活過的故鄉，體驗不同文化。

首集邀請釜山出身的張赫、歌手Simon D和《請回答1997》李施彥擔任導遊，介紹體驗「正港釜山生活」。車太鉉、李昇基曾因旅遊綜藝《兩天一夜》造訪過許多鄉鎮，車太鉉自豪各地美食都吃過了，甚至各地方名店在首爾都能看到，李昇基更大言不慚的表示「首爾匯集了釜山、光州、仁川、濟州島的事物，所以很難讓我們滿意」，兩人的狂妄的發言宛如天龍人，讓人大呼果然是標準的「首爾俗」。

節目中，張赫先是帶著大家到自己常去的釜山豬肉湯飯店吃早餐，製作組現場出題測試張赫是否真的是常客，端出5碗不同湯飯，要他猜哪碗才是該店出品，結果他認為味道最不像的竟是正解，讓原本笑開懷的店家老闆當場臉色鐵青，被眾人笑虧是「美食黑粉」，好友車太鉉也不留情吐嘲：「我就知道他絕對不會猜對，他是個黑洞啊！」

隨後大家前往釜山知名景點「太宗台」，在海邊岩石上大啖生魚片套餐，釜山隊三人玩輸遊戲，被懲罰爬又陡又長的階梯去拿筷子，讓三人累到無語，好不容易回來，Simon D一看到想吃的海螺全被吃光，當場暴怒喊：「海螺在哪裡！我只吃海螺耶！」真實反應讓李昇基、車太鉉笑說：「他真的生氣了啦！」後來再加點一盤海螺，釜山隊玩遊戲再次輸掉，讓Simon D當場氣到怒摔筷子，讓眾人全都笑翻。

此外，Simon D帶著眾人到自己出道前常練習Rap的釜山大學橋下，談起從小接觸Hip-hop的過程，從1998年就開始學習，意外認識夜店老闆，非常照顧Simon D，常在營業前讓他到店裡練唱，還幫忙Simon D完成人生第一場演出，是促使他走向音樂之路的貴人，節目也貼心安排兩人相見，相隔20年重逢，Simon D愧疚當年沒有好好道別就離開，忍不住激動心情落下男兒淚，場面瞬間變得感人，讓人為之動容。《首爾鄉巴佬》每周一在friDay影音、愛奇藝台灣站同步跟播。

(中時 )