聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，電競相關商品已成為資訊產業重要的成長動力火車頭，今年在疫情驅使下，更帶動有史以來需求最迫切的新一波換機潮，尤其是可用於工作、也可用於遊戲娛樂的電競NB，5、6月銷售連續兩個月創歷史新高，聯強上半年電競NB銷售較2019年同期銷售額及銷售量成長均逾4成。

李建宗表示，由於此次換機潮明顯趨向於高效能、高單價的產品升級需求，除電競NB外，今年上半電競相關產品包括系統、組件、周邊均有20%以上的成長，有鑑於今年上半已經提前達成全年銷售目標的一半以上，因應下半年持續發酵的疫情效應與傳統旺季加持，聯強內部將上調2020年全年的銷售目標，由年初預估年增15%、上修為年增40%。

電競產業的年度盛事「聯強電競嘉年華」今年首度採用線上直播方式舉行，連續13天、每天兩場直播，場場均有超過千家經銷商參與，總計將有超過3萬人次參與，總留言數超過1萬則，獲得聯強經銷商熱烈響應，在這波疫情推動下的宅經濟與數位換機潮中，也推升電競產業新的成長高度。

「聯強電競嘉年華」為針對經銷商舉辦的年度電競產業趨勢及新品發表會，聯強國際繼2018年成立「聯強電競聯盟」，每年6月舉辦的「電競嘉年華——經銷商大會」，參加經銷商約300~500家，成為電競產業一年一度的盛事。

2020年受到疫情影響，「聯強電競嘉年華」改採會員制線上直播方式舉辦，從7月1日到17日，總計13天、每天兩場直播，參加直播的原廠包括：Intel、微軟、HP、華碩、宏碁、Lenovo、微星、技嘉、Kingston、Seagate、WD、ZOTAC、Corsair、Ducky、Samsung等20家供應商。由於線上直播不受場地限制，每場直播參與的經銷商家數均超過1,000家以上，預估總計將有超過3萬人次參與，人氣擴散效果及話題熱度均遠超過前兩年。

(工商 )