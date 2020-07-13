《台灣有個好萊塢》音樂劇演員在記者會演唱終曲〈故事的起點〉(由左至右分別為：蔡邵桓、管罄、林玟圻、詹馥瑄、許照慈、竺定誼、周家寬、曾志遠) 。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院2020年「音樂劇在台中」推出瘋戲樂工作室製作的《台灣有個好萊塢》。歌劇院藝術總監邱瑗13日在記者會表示，這是一部適合9歲到99歲欣賞的音樂劇，音樂語言豐富、跨越年代時空，並融入早期台語電影的特色，透過音樂劇形式呈現台灣電影史。

台灣在1960年間台語電影百花齊放，每年產出超過兩百部，並掀起長達10年熱潮。《台灣有個好萊塢》改編自電影《阿嬤的夢中情人》，並將早期台語電影《王哥柳哥遊台灣》、《大俠梅花鹿》等靈魂人物與橋段巧妙融入劇本，音樂包含當年原創歌曲及舊曲改編，既搖滾又時髦，將於7月31日至8月2日上演。

劇中講述台語電影編劇阿華，由音樂劇演員林玟圻飾演，他深陷創作與愛情低潮，仍勇敢突破「提倡國語片」的現實政策環境，找回最愛的電影志業的故事。導演楊景翔表示，台語電影年代曾展現爆炸性的絢麗，當年一群懷抱夢想的人在艱難環境完成夢想，與目前社會環境氣氛很像，夢想就是做自己喜歡的事情。

身兼製作人、作曲暨音樂執導的王希文指出，從籌備到成為音樂劇共花了近7年時間，希望能找回屬於台灣文化與記憶、音樂與時代意義。劇中邀請雙座金鐘影后苗可麗與孫可芳演出，苗可麗曾表示，她從事演藝工作30多年以來，直到參與《台灣有個好萊塢》，才感受到演藝生涯拼圖完整。

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