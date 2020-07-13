勤益科大建置全國唯一的「類產線基地」，13日揭牌啟用，將培育工具機產業人才。（林欣儀攝）

台灣傳統工具機產業面臨轉型、升級，為有效提升產業量能、未來可與國外工具機產業一較高下，教育部補助4300萬經費，由勤益科大建置全國唯一的「類產線基地」，13日揭牌啟用，產官學界一致期許未來該基地能培育專業人才，填補現有人力缺口的問題。

教育部政務次長劉孟奇、勤益科大校長陳文淵、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲及上銀集團總裁卓永財等人一同為全台第一座「類產線基地」揭牌，此基地內部建置零組件切削加工區、量測自動化區及關鍵模組組裝區等，將提供產業相關服務。

劉孟奇表示，台灣技職院校量能要提升，教學設備就必須比照業界，此「類產線基地」揭牌只是個開始，未來基地不只能協助業界開發技術、達到產學合作效益，更重要是培育工具機產業的下一代優秀人才，拉抬師生對產業的熱情

陳文淵強調，類產線基地是以業界規模的設備做設計，從設計、製造到組裝、精度檢測至機電測試等，全程開發技術採一條龍，幫助學校學生獲得完整且有系統的訓練；學校並與修平科大、建國科大及南開科大組成夥伴聯盟，盼藉由人才培育為工具機產業開創新局。

立委何欣純則說，工具機產業接連面臨中美貿易戰、新冠肺炎衝擊，但危機就是轉機，政府此時更應結合學校培育人才、調整匯率政策幫助機械出口，而行政院接下來也將提出紓困特別預算3.0，將納入工具機及機械產業紓困。

(中時 )