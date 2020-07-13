台中市大里農會13日舉行「作伙插秧趣」活動，草湖國小五年級小朋友，體驗插秧辛苦。（黃國峰攝）

台中市大里農會13日舉行「作伙插秧趣」活動，草湖國小五年級小朋友，體驗插秧辛苦。（黃國峰攝）

台中市大里農會13日舉行「作伙插秧趣」活動，請來老農夫示範插秧，草湖國小小朋友，專心觀看。（黃國峰攝）

台中市大里農會13日舉行「作伙插秧趣」活動，草湖國小五年級小朋友，體驗插秧辛苦，一位小朋友不小心跌了滿身泥，剛好校長林詠勝在旁，把他拉起來。（黃國峰攝）

中市大里區農會慶祝創會一百周年舉辦系列活動，其中13日上午8點在大里草湖市民農園旁農田舉辦食農教育「作伙插秧趣」活動，草湖國小師生一行70多人，戴著斗笠，一腳踩下水田，體驗下田插秧的辛苦，有同學不小心摔了滿身泥，但都說泥土軟軟的很好玩，但烈日當空，農夫插秧一定很辛苦。

插秧活動遵循古禮由大里農會總幹事賴東陽、大里區長鄭正忠、草湖國小校長林詠勝及農業局科長李代娟等帶領全體進行「拜田頭」儀式，隨後草湖國小60多名5年級的小朋友和老師，由老農夫們示範技巧，分批下田體驗插秧，小朋友們一個個赤腳踩入田裡，感覺涼涼軟軟的都覺得新奇，不過移動時腳陷入泥水裡，拔不起來，沒多久就氣喘吁吁，直喊累，也有小朋友，後退沒踩穩，跌了個一身泥，都說種田真辛苦。

大里農會總幹事賴東陽表示，這是大里農會創會100周年的系列活動之一，邀請草湖國小63位小朋友來親身體驗插秧，以了解農夫刻苦耐勞、敬天尊地的精神，以及「一分耕耘，一分收穫」，透過親身體驗來了解農夫的辛苦。

草湖國小校長林詠勝說，從小在雲林土庫長大，小時候只要碰到要插秧，就藉故說要讀書，感謝大里農會的安排，讓小朋友知道「一粒米，百滴汗」的辛苦，要珍惜食物，希望小朋友經過了在泥地裡面跌跌撞撞，慢慢體會不管從事何種行業都能出狀元，但就是要能刻苦耐勞，認真打拼，才能成功。

巫思萱同學說，這是我第一次下田，踩下田裏軟軟的感覺，跟想像的不一樣，但冰冰涼涼的很舒服，邱紫涵則說，泥土軟軟黏黏的很難走，不小心就會跌倒，四周同學驚叫聲不斷，不過超好玩的，但相信農夫每天都要下田，一定很辛苦。

(中時 )