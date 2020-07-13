全球單日確診超過22萬人再創紀錄新高，川普稱不考慮第二階段貿易協議，美國宣布退出世衛組織，針對香港議題動作頻頻，可能禁用中國社交APP並宣布對法國商品課稅，推升國際緊張情勢。

近周資金淨流入以ETF為主，整體固定收益型ETF資金淨流入101.4億美元，其中主要流入美國債券型ETF，資金淨流入60.4億美元，全球債券型ETF資金淨流入15.6億美元，歐洲債券型ETF資金淨流入6.2億美元，新興市場債券ETF資金淨流入8.4億美元，新興當地貨幣型債券ETF資金淨流出0.7億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，資金淨流入67.4億美元，高收益債券ETF資金轉為淨流入10.2億美元。

至於股票型ETF方面，整體股票型ETF資金近週淨流入20.7億美元，其中主要流入中國及日本股票型ETF，資金分別淨流入54.1億美元、21.4億美元，全球股票型ETF資金轉為淨流入20.7億美元，美國股票型ETF資金則轉為大幅淨流出87.5億美元，歐洲股票型ETF資金小幅淨流入4.7億美元，新興市場股票型ETF資金轉為淨流入1.5億美元，盤點今年來整體股票型ETF資金淨流入也突破千億規模。

(時報資訊)