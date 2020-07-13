在主持人徐榛鎂醫師風趣又感性的引言中介紹楊田林老師出場。（主辦單位提供／柯宗緯高雄傳真）

你想像中的簽書會是長什麼樣呢？7月12日在高雄WORK HUB共享商務空間舉辦的《遊戲人生》簽書會有別以往，從活動報到時就啟動了拼圖遊戲，再透過瓶中信傳遞分享帶領活動遇到的困擾，並透過改變猜拳遊戲獲勝的慣性規則讓學員領悟到遊戲過程中輸不一定就是輸，贏也未必就是贏的道理。

與會者沉浸在破冰遊戲當中，達到善用遊戲提高效益。此外作者楊田林老師透過演講分享和帶領與會者實際體驗書中遊戲的用法和延伸發想，最後再用Kahoot！讓大家互動回顧活動的學習，並抽出活動獎項。

活動中有讀者提問楊田林老師，教育工作者如何讓學生樂在其中，楊老師回應「讓學生教學生，才是真正有學習到。教育英才，不要凡事自己來」，並分享如何光明正大的贏，有時在遊戲中，輸反而是贏。

讀者黃淑真表示，楊老師的遊戲人生不只是活動的破冰，更是一堂蘊涵人生態度與哲理的課程。人人想贏，「贏」需要實力，但以「輸」來彰顯、成就他人更要有涵養與氣度。

讀者杜昌霖表示，來參加這場簽書會有別以往方式，學得的不只是團康技巧，而是「態度」，尤其每個環節都有設計執行想要達到的目的，如何體會及發現自己的不足而加以改進。短短3小時的活動，讓人驚呼連連，再次喚起自己快沉睡的細胞與思路。」

有讀者認為，從活動通知、現場報到、環境規劃、主持串場到講者分享，與其說是一場簽書會，更像是一場遊戲與教學結合的分享會，特別是田林老師分享教學實戰經驗-班級管理小技巧，教學者想「偷懶」的前提，就是老實備課，如此帶領學生才能借力使力不費力，老師才能有喘息空間。

另外在楊老師的教學108條口訣牆面上，還可以學到教學的心法，「遊戲人生：善用遊戲‧活化教育，玩出新高度」可以了解什麼是遊戲化教學及活動帶領，同時楊田林老師將會把全數版稅捐出做為公益使用。

(中時 )