賈靜雯人緣佳，包場請好友及其一家人看片。（摘自臉書）

賈靜雯人緣佳，包場請好友及其一家人看片。（摘自臉書）

《角落小夥伴電影版》深受各年齡層的觀眾喜愛。（摘自臉書）

賈靜雯獻出電影配音處女秀，擔任動畫新作《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》的旁白，她11日大手筆包下整個影廳，號召逾200位親友一起力挺自己的新作，包含徐若瑄、陶晶瑩、侯佩岑、林熙蕾、藍鈞天、鍾欣凌等明星，都帶著一家大小前來同歡，甚至低調的華劇男神霍建華都共襄盛舉，一起欣賞女兒咘咘與波妞最愛的「角落小夥伴」卡通。

徐若瑄開心表示：「大概是因為角落小夥伴可愛易懂，Dalton（兒子）第一次不用媽咪在旁輔助說明，靠自己完全理解」，更透露小孩相當入戲，因片中分離的場面哭得一發不可收拾，到睡前仍耿耿於懷。而賈靜雯得知自己表現備受喜愛，也興奮表示：「超級無敵開心跟榮幸！謝謝角落小夥伴療癒大家，也讓我的聲音被聽見，開啟我另一項才華之路！」

《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》上週五上映後，超強魅力籠罩全台，首周末三日吸金狂賣1800萬，不僅成功奪下首週末台北票房、全台票房、全台新片票房3個冠軍之外，票房數字也打破今年動畫電影《1／2的魔法》、《我的英雄學院劇場版》的開票紀錄，成為今年動畫電影及日本動畫電影開票雙冠王，總共5個冠軍榮登「五冠王」寶座，更被封為疫情解禁後的「票房救世之作」。

(中時 )