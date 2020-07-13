樂天桃猿隊總教練曾豪駒遇到「人生的難題」了！他說，棒球就是人生的縮影，可以想像為現實社會。本周桃猿力爭上半季冠軍，結果桃猿必須面對曾豪駒「師父」洪一中帶領富邦悍將的挑戰，一場「師徒廝殺」血淋淋上演！

今年中職上半季冠軍之爭，中信兄弟只剩下2場補賽，一不小心可能封王「燈滅」，必須全力贏下或打和對戰統一獅、富邦悍將的任1場比賽；最殘酷的是桃猿保有一絲絲爭冠希望竟是與富邦悍4場補賽，而且4連戰都不能輸球。

曾豪駒是洪一中擔任桃猿總教練提拔出來，一般稱兩人為「師徒關係，」在平時的例行賽，師徒帶隊的對戰沒有特別感受，不過，本周爭奪季冠軍卻能凸顯「師徒之爭」的殘酷面。

今年才成為桃猿總教練的曾豪駒曾經說過，總教練不好當，以前洪總會一直耳提面命，早就聽說過將會面臨什麼情況，現在親自站在這個位置上讓他體驗到了。

前陣子桃猿輸球時，曾豪駒說，感受就像「人生」一樣，棒球就是「人生」的縮影，可以想成現實社會，起起伏伏，若處於低潮時要學會如何「堅持」，堅持要走的方向、這樣比較不會陷入迷惘中。

本周的「師徒之爭」曾豪駒的感受應當更大，這4場比賽是「師父要放、徒弟要爭」，還是殘忍的「師徒相爭」、殺到見骨，都是「人生」的一大考驗，只是這種考驗歷經半個球季就要面對了，師徒兩人恐怕都是措手不及。

(中時 )