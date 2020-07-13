「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還可以預購完稅品。（陳麒全攝）

「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還可以預購完稅品。（陳麒全攝）

「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還可以預購完稅品。（示範餐點僅供參考，正式菜色以當天提供為準）（陳麒全攝）

迎接後疫情時代，微出國活動正夯。桃園機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會聯手打造「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，15日中午開始上網預約，名額有限先搶先贏。

桃機公司自7月30日起至8月底，推出「桃機樂友會」活動，在每週四、六，於第一、二航廈，每日限額400位，共10梯次的桃機偽出國旅行。每人報名費用新台幣1000元。

套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還可以預購完稅品。

桃園機場公司副總經理洪玉芬表示，除了參加者自費行程外，桃機公司加碼贈送伴手禮，同時還有東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動。歡迎有興趣深入探訪國門的民眾，可於7月15日中午12時起至活動網頁報名，幸運民眾還有機會搶到7月25日舉辦的免費首發團，限額100名！

機場公司總經理林祥生表示，受到疫情影響，國境雖然局部開放轉機，但桃園機場運量仍僅為以往的1％，國際觀光旅遊停滯，連帶的機場經濟也不若以往活絡，面對國內疫情緩和，在防疫新生活的暑假期間，「桃機樂友會」就是希望能透過國門深度旅遊提振機場經濟，也讓民眾能更暸解桃園機場防疫作為及體驗各項新設施，提供國人微出國的樂趣，以桃園機場完善舒適的空間，提供一個全新景點選擇。

活動報名網址：http：／／travel.airview.com.tw。

(中時 )