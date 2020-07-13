彰化一名在二林基督教醫院擔任看護康姓男子，日前在臉書社團「二林人的大小事」散布指稱，二林基督教醫院有收治新冠肺炎疑似病患，遭檢方依違反傳染病防治法起訴，法官審理時，向彰化縣衛生局查證，證指二基醫院確有收治疑似肺炎病患，難認有散播「不實」，因此判康男無罪。

判決書指出，康男今年１月別在臉書粉絲團「二林人的大小事」張貼「醫院不敢正面回應就是有鬼…二林基督教醫院就是有疑似病例被隔離的」貼文，遭彰化地檢署依涉犯傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情不實訊息提起公訴。

而法官審理，康男辯稱當時真的有疑似肺炎症狀病人，收治在隔離房內，他在醫院擔任看護，才想說提醒大家，絕對沒有散布不實訊息，而法官也發文向衛生局求證，證實當時確有通報3名疑似病患，住進醫院負壓隔離病房進行採檢。

法管最後審酌，案發當時院方確實收治疑似病患，屬客觀事實，而以一般社會觀念而言，康男張貼之訊息，而醫學上也未有「疑似病例」的用語，主觀上難認有散播「不實」疫情訊息的犯意，因此判康男無罪，可上訴。

(中時 )