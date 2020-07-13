◎台北高溫38.9度 再破歷年7月高溫紀錄

中央氣象局在今天11點59分於台北地區觀測到38.9度溫度，為台北設站以來7月新高，但仍未達2013年8月8日的39.3度的歷史紀錄，中央氣象局持續發布高溫資訊，其中台北市、新北市地區，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

◎蘇揆重砲批警治安事件頻傳 警政署回應了

行政院長蘇貞昌今天上午在表揚警察防疫尖兵的場合，重砲批判近來槍擊、砍人治安事件頻傳。警政署下午回應指出，為維護治安，今年迄今已實施2波全國同步掃黑專案及肅槍專案，共查獲166名治平目標、逮捕成員1185人、制式槍枝5枝、非制式槍枝196枝及槍械改造場所30處等，針對幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」、治安熱點、易發生槍擊案件顧慮場(處)所，進行全國大規模專案臨檢、掃蕩，壓制幫派氣焰。

◎麗寶樂園斷軌列車卡住 20遊客驚魂困高空

臺中麗寶樂園驚險又刺激的斷軌列車13日又卡住，20名遊客垂直懸在半空中，不斷發出尖叫聲，園方隨即手動讓設備退回平臺上，並引導遊客離開座艙。園方表示，因電子開關訊號感應異常，所以安全機制自動啟動致停擺，目前設備檢修中，確認正常後才會開放。

◎幹細胞新療法！國衛院找到關鍵物質可救失智

治療失智台灣研究找到了新方法！國家衛生研究院今天發表最新研究成果，國衛院細胞與系統醫學研究所研究團隊歷經7年的研究，發現利用特殊技術刺激間質幹細胞，可分離出具有修復細胞功能的「幹細胞外泌體」，並從中鑑定出促使神經再生及功能修復的活性物質。

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