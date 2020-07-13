漢神百貨年中慶於7／9盛大展開，除推出一系列的優惠及活動之外，同時主打結合玩、美、衣、食及健康的B2F也在改裝完成後正式GrandOpening，打造一個全台最齊全的健康養生保健專區，以充滿綠意的森林賣場，提供消費者一個最自然的購物空間。

日前特別策劃一場別開生面的「森林秘境下午茶會」，邀來網紅籃球女孩-洗菜及多位KOL來到現場和來賓一同品茶並欣賞爵士三重奏樂團的浪漫樂音，7／12並邀來最美麗的吳明珠中醫師進行健康說明會。

在全館活動方面，7／9-8／9推出樂LOVE健康總抽獎，只要當日全館消費集點滿2000元就可參加抽獎，有機會獲得五星級知本金聯世紀酒店住宿券及多項健康相關小家電等好禮。

而樂LOVE生活星動購則是集結一系列的生活好物，以市價2折起的超優惠價格提供給消費者。另外，在7／9-7／12年中慶首四日則推出刷漢神聯名卡加碼送，包括全館滿6千元送3百、4F／B1F名品珠寶滿1萬送5百及1F／2F／3F精品滿2萬送1千元商品券等。

同時7／9-7／26 1F及B1F的化妝品則推出滿3千送3百的優惠，提供消費者在解禁之後年中採購的最佳時機。而為了配合政府推出振興三倍券的政策，也在7／15(三)當天推出振興再加碼活動，當日全館消費滿3千元送1百元的商品券，限量3千份，顧客可趁機採買養生上的各種需求。

最受歡迎的漢神百貨卡友來店禮方面，今年年中慶特別與加拿大華裔設設師黃偉豪Daniel Wong合作，推出”以愛為名”為主題的三款來店禮：樂LOVE折疊傘(7／9-7／12)、樂LOVE塗鴉毛巾(7／23-7／26)及樂LOVE漢來美食來拌麵(8／6-8／9)，兼具設計感及質感的實用贈品，預料將會掀起一陣兌換熱潮。

為了歡慶B2F GrandOpening，同時為打響B2F為全台最齊全的健康養生保健專區的名號，漢神百貨舉辦了一系列的健康相關講座，7／18及8／1則分別有長庚生技及甜入心菲。而在優惠活動方面，7／9-7／12在B2F配合專櫃刷聯名卡滿6千加贈3百B2F特別券(女裝配件區2百元券＋食品區1百元券)，另外在7／9及7／18-7／19及8／1-8／2也推出B2F滿額送活動，豐富活動滿足所有消費者壓抑已久的消費慾望。

(中時 )