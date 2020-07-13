林予晞除了在戲劇表現亮眼，同時斜槓影像、文字創作者，她日前參與Ciao潮旅七月號封面拍攝，她穿著知性典雅的服裝，具備張力的肢體與空靈的神情，幻化出成熟的韻味，她分享她與攝影之間的關係：「攝影對我來說，是一種很自然的存在，可能是寂寞的關係，想證明我來過這個地方。當看到有感覺的景象、場合，我就會利用相機記錄，尤其黑白的呈現，更能看到細膩的紋路、表情，所以我也特別鍾愛黑白的攝影方式。」

受疫情影響，很多戲劇安排被延後或取消，林予晞透露近月主要做文字及攝影的工作。尤其新開的文字專欄每兩周就要產出一篇文章，對她來說是一大挑戰，「因為刊在報紙上的文章和在網路上寫字抒發心情的文字是截然不同的，所以需要花很多的心思去準備，反反覆覆地瀏覽，也要相對的謹慎。」她笑說，也許可以加入我們編輯的行列，雖自謙功力不夠，但從她的文字和圖片中，可看出相當有自己想法。

過去她曾是空服員，因健康因素放棄空服工作，現在旅行對她而言，反倒更可以享受其中，「以往因工作飛到不同的地方，其實待的時間不長，不太可能好好地感受那個地方的美。現在因為疫情而不能飛出國，但反而發現台灣有很多很美很值得探訪的地方。像之前我和幾個朋友一起租了車到忘憂森林，那邊真的很美，而且一行人玩得很開心，也花不到什麼錢，真的很有價值！」

林予晞特別鍾愛黑白的攝影方式，認為黑白的呈現，更能看到細膩的紋路、表情。（潮旅CiAO提供）

過去曾是空服員，如今林予晞對於旅行更能享受其中。（潮旅CiAO提供）

(中時 )