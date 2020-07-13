日本經濟再生擔當大臣西村康稔12日表示，因東京及鄰近地區疫情持續上升，政府可能考慮再次要求東京、神奈川、埼玉及千葉四地採取特別措施，要求商店關閉。

日本在4月一度發出全國緊急狀態，東京都等多個地區商店全數關閉，防止疫情擴散。隨著疫情消退，緊急狀態解除、商店重啟，人們生活逐漸回復正常，但近日東京疫情又持續反彈，甚至有超越4月高峰期的傾向。

西村表示，為避免只有東京關閉商店，造成民眾跑到鄰近城市消費，停業必須由四地政府同時協調進行。

另外，大阪12日亦出現32件確診病例，超過「大阪模式」標準。政府決定在知名景點通天閣及萬博紀念公園的太陽之塔，亮起黃色警示燈。

所謂大阪模式是指大阪政府自行設定的疫情標準，以判斷疫情嚴重程度。大阪政府呼籲民眾至7月底，應避免前往未採取防疫措施，及容易發生飛沬傳染的地方，如夜店、酒吧等。

(中時 )