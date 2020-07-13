2004年遭敏督利颱風72水災沖毀的和平區裡冷二橋，當地居民近20年沒有橋樑可進出，對交通造成嚴重不便；經泰雅族民向立委何欣純、台中市議員邱素貞陳情，爭取裡冷二橋能夠早日重建。經各界13日實地會勘後，決定市府建設局1個月提供相關水文、地質資料，並報請內政部營建署審議補助經費。

原民會表示，裡冷部落位於中市和平區博愛里，在中部橫貫公路26公里處，距離谷關還有10公里，在中橫新地標大紅色裡冷橋右轉，大甲溪與裡冷溪交會處；地勢背山臨溪，氣候舒適宜人，部落居民不超過500人，世代務農，主要農產為柑、橙、桃、梨、李。

何欣純、邱素貞表示，裡冷被CNN評鑑為10大美景，每逢假日吸引許多遊客前來，對外交通僅靠裡冷橋出入，但橋樑因寬度限制、路況不佳，經常造成大塞車，對當地交通造成重大影響，居民苦不堪言，迫切希望裡冷二橋早日重建，提供便利交通。

立委何欣純與市議員邱素貞13日下午邀集內政部營建署、交通部公路總局、經濟部水利署、農委會與台中市政府建設局、原民會等相關單位會勘和平區裡冷二橋重建計劃。

邱素貞指出，經各界集思廣益後作成結論，請台中市政府建設局於1個月內按原橋址，加強補充水文、水理、地質等更詳盡分析資料，或在原橋址附近、考量安全因素選擇更適合的重建橋址做出評估；並報請內政部營建署審議補助重建經費，以利民眾進出及帶動地方觀光產業。

(中時 )