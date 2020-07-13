日前驚爆任職於新北市衛生局的林姓女員工，痛曝生前遭性侵並誘騙當小三後墜樓輕生，用生命曝光這起事件，引發外界譁然，而八點檔女星林薇日前上節目，討論到職場受欺凌的處理方式，竟觸動過往傷痛，首度吐露年輕時也遭遇過類似傷害，此事連家人都不知道，卻造成她一生的心理創傷，甚至日後面對追求者會有自卑感，無法跟人正常交往。

林薇日前作客《震震有詞》，談到衛生局林女輕聲事件，驚吐自己有過類似經歷，她表示事發時以為是員工旅遊，上車後才發現只有她跟某男性主管出遊，對方還安撫說一人一房沒問題，然晚上卻假藉到她房裡聊天，第一次就這樣遭男主管強奪，林薇回想此事忍不住哽咽：「小時候不知道什麼叫做強暴脅迫，這是我完全不願意回想的」。

事後主管要求她當小三，使出飛車追逐、到家裡站崗等方式，脅迫她答應，讓她備感壓力最後自請離職，林薇坦言當年沒驗傷，「內心也因為羞愧、難過，怕別人異樣眼光」，也不敢把事情跟家人說，就此留下一生陰影，律師沈靖家表示，這種利用權勢強逼他人發生性行為是觸犯法律的，但是常因舉證困難而難以定罪。

而林薇進入演藝圈後，曾邂逅一名富豪，對方溫馨接送、買單送錢樣樣來，甚至買了賓士車當情人節禮物，體貼慷慨的行為感動林薇點頭答應交往，沒想到1年後才發現對方是有婦之夫，讓她在不知情的情況下成了小三。

林薇得知對方還沒離婚後忙追問，對方卻總說正在辦理，3年內一定跟她結婚，林薇就這樣傻傻相信癡等，她透露富豪控制慾強，甚至會干涉她的工作，交往15年過程中，她也屢屢發現男方手機裡有許多曖昧簡訊，也接過其他女人的來電，甚至疑似正宮打來嗆聲的電話，最後則是得知富豪有個12歲的女兒，終於讓林薇心死提分手，為斷乾淨甚至不惜搬離住了17年的家，諮商心理師則建議她，在經歷一段失敗的感情後，應將痛苦轉化為養分並正視自己，才能展開新的生活。

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