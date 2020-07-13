由於中國大陸與印度發生邊界衝突，印度在6月29日決定禁用包括TikTok(也就是抖音)在內的58種大陸設計的手機應用程式，由於需求仍在，因此印度本土軟體得到了發展，許多印度應用程式的下載量激增了數百萬。

商業內幕(Business Insider)報導，許多印度企業家認為，這正好是「一個自立的時刻」( atmanirbhar)，類似TikTok的「Roposo」，是InMobi Group公司所創作，首席執行官Naveen Tewari說，「印度製造」的應用程式能夠趁此機會得到發展空間，因為印度沒有中國大陸的財力，很難與之抗衡。

Chingari 也是這陣子最受歡迎的印度影音軟體，在短短25天內已擁有1600萬用戶，並且一直在上升中。該團隊正在擴大徵才，需要10到15個人，以增加網路流量。

TikTok被禁後，另一個娛樂應用程式「Bolo Indya」也得到極大的發展，創作該軟體的Varun Saxena說，在禁令下達後的24小時，「Bolo Indya」的下載量超過250萬次，其中87％的用戶註冊，並且僅在6月，「Bolo Indya」就多了1千2百萬的新影片。 該公司表示，在經歷如此迅猛的發展後，將招聘更多成員加入。

最後一個TikTok而成長的是軟體是Trell，現在已經突破了4500萬次下載，每天有500萬活躍用戶。創始人Pulkit Agarwal說「我們很高興看到平台被大家喜愛，用戶和內容創作者正在日益增長。」

(中時電子報)