在日月潭的湖光山色中，見證愛情。（廖志晃攝）

日月潭涵碧樓推戶外一站式婚筵。（廖志晃攝）

涵碧樓的別墅，可舉辦迷你型的婚筵。（廖志晃攝）

日月潭的湖光山色中，見證愛情修成正果。（廖志晃攝）

傳統的文定，充滿溫馨喜氣。（廖志晃攝）

受到新冠肺炎疫情影響，防疫期間結婚的新人，婚筵不是延期就是取消！因應疫情解封後的防疫新生活，日月潭涵碧樓推出戶外一站式婚筵，在湖光山色中見證新人的文定、婚禮與餐酒筵，還可配合需求，進行客製化設計。

涵碧樓總經理史墨威表示，隨著疫情解封，下半年婚筵市場逐漸回溫，再加上最新推出的戶外餐酒筵，以及現有室內婚筵場地、振興三倍券等多項利多，將可帶動3成業績成長。

日月潭有「蜜月潭」之喻，潭畔的涵碧樓搶攻婚筵市場，特別舉辦「婚禮體驗日」，號召50位準備結婚的新人，體驗「一站式婚禮融入戶外餐酒筵」，從證婚、宴客都可以在同一個戶外場地舉行。

史墨威表示，婚禮體驗以香氛、文學與音樂3個主題貫穿，藉由多個戶外場地運用，復刻不同風格與年代，展示中式文定、西式證婚與戶外餐酒筵，跳脫坊間多在室內空間舉辦婚筵的模式，更是涵碧樓得天獨厚的場地優勢。

涵碧樓餐飲總監王美玲表示，婚筵市場逐漸回溫，今年下半年又以戶外餐酒筵的形式為主，凸顯主打少桌數的戶外婚筵，將是後疫情時期的婚筵市場主流。

涵碧樓的「9大祕境」中，包括可遠眺日、月兩潭的星光露台、東方露台與鏡面水廊，以及蔣公碼頭等，也是在涵碧樓結婚的新人們，拍照最佳景點。

(中時 )