大貓熊寶寶身體上色斑特徵的分布，顏色也在每天加深，越來越有「貓熊樣」。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園大貓熊寶寶6月28日出生至今已滿15日，寶寶也正在迅速成長，目前體重約為565.5公克，已明顯看出貓熊色斑，「黑眼圈」越來越深，動物園除了大貓熊外，歐亞水獺「金莎」，也在9日上午產下一隻幼仔，狀況相當良好，動物園似乎出現嬰兒潮，預計在年底前有更多動物會亮相。

大貓熊寶寶出生半個月，台北市立動物園再傳喜訊，來自歐亞的水獺「金莎」也順利產下寶寶，而半個月來，保育員每天都記錄著貓熊的成長，也發現有明顯的不同，剛出生的貓熊寶寶雙眼未開、無聽覺，身體呈現粉色，僅有稀疏的白毛，時過半個月特徵越來越明顯，表情也很豐富。

保育員表示，寶寶已可看出身體上的色班特徵，顏色也會逐漸加深，越來越有貓熊樣，寶寶的體溫也很穩定，毛開始長長，變得比較怕熱，不需要再用小被被蓋住全身。

園方指出，現在保育員只會用被子蓋住寶寶上半身，寶寶因為太熱，還會出現踢被的可愛模樣，或露出小臉在棉被外面，保育員仍日夜的守護貓熊寶寶成長，盼能快快健康長大，完成重要的任務。

(中時 )