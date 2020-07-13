立委何欣純、市議員楊典忠等，13日前往八仙山國家森林遊樂區會勘。（陳淑娥攝）

八仙山國家森林遊樂區每年吸引超過13萬旅客來訪，極具觀光遊憩發展潛力，不過，台中市區目前沒有直達的公車，在立委何欣純與台中市議員極力爭取下，153路公車自7月15日起，將試辦延駛到八仙山園區，讓民眾上山更便利。

立委何欣純、市議員楊典忠、農委會林務局、東勢林管處、交通部觀光局參山國家風景區管理處官員，13日前往八仙山國家森林遊樂區會勘，實地了解園區內各項環境設施、防疫措施、進出動線以及門票票價調整等相關作為。

何欣純表示，八仙山海拔2366公尺為谷關七雄之首，八仙山國家森林遊樂區是山鳥樂園，景色多樣且具有輕裝短途步道，其間十文溪、櫻花林、油桐林與竹林，每年吸引超過13萬旅客來訪，極具觀光遊憩發展潛力。

何欣純指出，她與在地議員4月成功協調台中市交通局與豐原客運，同意將269線公車平、假日末班車時間往後調整，同時由台中高鐵發車直達谷關153線，也增設八仙山一站，每天1班往返。

楊典忠表示，八仙山遊樂區就在谷關附近，台中市這麼漂亮的森林花園，觀旅局本來就應好好宣傳，並且提供便捷交通運輸工具，過去八仙山都沒有一輛從市區直達的公車，所以他跟何欣純立委向市府要求，盡速開闢一條路線，很高興市府7月15就要開始通車，從高鐵站到市區朝馬、載到谷關和八仙山，希望全台中市民多多利用。

林務局東勢林區管理處與南投縣政府、觀光旅遊局合作推出中台灣好玩卡，凡購買景點暢遊版，並選擇八仙山國家森林遊樂區，可享全票66折優惠。此外，為鼓勵民眾到八仙山國家森林遊樂區，林務局東勢林區管理處特別於6月1日至明年6月31推出園區平日限定優惠，凡符合園區半票資格者(學生、軍警人員、設籍台中市等)，平日享有50元優惠。

(中時 )