北市議員林亮君指出，她想會勘5座完全裸露、無任何防火時效區畫的防火梯，卻遭遠雄以「頻繁參訪已影響工地的工作調度」為由拒絕。（摘自林亮君臉書／張穎齊台北傳真）

大巨蛋再爆爭議，北市議員林亮君日前發現有5座安全梯完全裸露，無任何防火時效、區畫，若火災發生將連1秒鐘的煙都擋不了，遂行文給體育局，要求遠雄安排會勘，豈料遠雄則以「頻繁參訪已影響工地的工作調度」拒絕，令林亮君痛批，體育局竟還配合遠雄，這就是市長柯文哲曾說過要打倒官商勾結的文化嗎？

遠雄10日行文給體育局的公文表示，已配合體育局以前的要求， 6月19、22日，2度應允林亮君參訪大巨蛋，又於本月7日配合市議會工務委員會考察，安排導覽、維安，大巨蛋現為停工狀態，現場工作人員不足，為配合頻繁參訪，已影響工地的工作調度，歉難照辦。

「這就是北市的公開透明？」林亮君痛批，7日參加工務委員會的大巨蛋考察時，遠雄就嚴格限制動線，很多地方根本沒能進去，所以她8日再發文給體育局，請遠雄安排她針對仍有違法問題的5座安全梯進行會勘，孰料10日收到回文，卻是遠雄悍然拒絕會勘要求。

林亮君說，她是議員又如何，財團不甩就是不甩，自己今年進去3次大巨蛋中，第1次是有人檢舉違法施作吸音棉，第2次是因為前一次遠雄工地主任不在無法說明，所以只好再去一次，第3次就是7日參加工務委員會的集體考察行程，僅僅這樣，就被遠雄指責是頻繁參訪干擾進度，體育局竟也非常配合遠雄稱「若廠商不願意，那就沒辦法進去看」。

她直言，據北市府訂定的《大巨蛋施工期間工地參訪管理作業程序》明確指出，當府方提出參訪要求，遠雄除非有「正當理由」，否則不能拒絕，看來現在「議員來看會影響進度」就是遠雄的正當理由，北市府居然也接受，並站在遠雄那邊。

她還說，大巨蛋西南側廣場連電扶梯都已裝上了，還是體育局「專簽」報請市府同意，建照還沒復發，體育局就搶著先幫遠雄同意裝電扶梯，過去柯說要打倒官商勾結的文化，讓她覺得現在的市府怎和以前的市府愈來愈像。

(中時 )