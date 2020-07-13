財政部中區國稅局指出，受新冠肺炎疫情影響，為降低群聚感染風險與夏季炎熱天氣，中區國稅局已開通線上申辦退稅服務，讓民眾免臨櫃申辦、免排隊等候即可完成退稅申請。

財政部中區國稅局表示，民眾自2019年6月15日～2021年6月14日期間，只要購買經濟部核定能源效率分級第1級或第2級的全新電冰箱、全新冷暖氣機、全新除濕機，而且是非供銷售且無退換貨，可在購買日次日起6個月內申請核退貨物稅500元～2千元。

個人消費者可使用已註冊健保卡或自然人憑證；營利事業可使用工商憑證；組織及團體可使用組織及團體憑證，透過讀卡機上網至財政部稅務入口網登錄申請資料並上傳，即可完成退稅手續。

此外，個人、企業、組織團體也可以運用上網搜尋關鍵字「節能電器退稅線上申請」，快速找到登入頁面，線上登錄資料即可簡單完成申請作業，同時選擇存款帳戶直撥退稅，可更快速領取退稅款，附件資料以掃描或拍照夾檔上傳，免出門郵寄，簡單又方便。

(工商 )