永誠投顧分析師李忠興表示，雖然美國12日單日確診超過6.6萬例，迄今累計確診數超過330萬人，佛州、德州、加州、亞利桑那州死亡數更快速激增，所幸生物製藥公司吉利德科學表示，研究顯示瑞德西韋可使患者死亡風險降低62％，激勵美股10日由航空、郵輪、銀行股領軍反彈，科技股更再創歷史新高。

而台積電6月營收創下令市場驚豔的1,208億元歷史新高後，台股13日就在台積電等權值股領軍下，收在12,211.56點，漲幅1.14％，不過由於生技指標股中天、合一以跌停板開出，也讓生技股出現不同步的景況，漲多的合世、杏國、順藥、美德醫、亞諾法13日同步跌停，反觀美吾華、亞獅康、易威、健亞則以漲停價作收。當生技強弱股開始出現不同調的現象後，選股應回歸個股的基本面和籌碼面為宜。

籌碼方面，三大法人13日聯手買超68.9億元，儘管金額不大，但同時買超的現象仍對籌碼的穩定與投資信心有正面幫助，尤其上周連續兩日融資餘額大增54億元以上，大戶10日清洗融資浮額，讓資減16.4億元，若13日再減10億以上，反而更有利籌碼的歸宿。

個股方面，本周納入投資組合的易威，旗下抗憂鬱症藥物已獲美國食品及藥物管理署（FDA）合可取得藥證，外資與投信同步加碼。

近期操作上仍以多為主，但宜避開短線漲幅已大而籌碼凌亂的個股，可切入盤整型態突破而法人剛進場布局的標的。

(工商 )