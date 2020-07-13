豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股10日受惠吉利德科學、輝瑞、BioNTech的新冠肺炎疫苗研發正向，激勵美股三大指數全面收漲，台股13日同步上演強勁反彈，成功重返萬二關卡、收復5日均線12,140點，終場以12,211點作收。

台股位階處於相對高檔區，以周K線觀察，11,933～12,101點缺口已封閉，其區間形成重要支撐，台股10日下跌屬漲多回檔的良性修正，整體多頭格局沒有改變，隨資金行情持續發酵，以及高股息殖利率誘因，隨7、8月進入除權息旺季後，第三季展望不看淡，惟近期美國進入第二季財報高峰後，市場預估標普500企業年度利潤可能降四成以上，後續恐將加大股市震盪風險。

盤面焦點，儘管蘋果10日收盤價再創歷史新高，台股的蘋概三王13日走勢卻不同調，台積電受惠6月營收創下歷史單月新高，以及法說會行情開跑，13日終場收在最高點354.5元，改寫歷史紀錄；大立光則受第三季展望保守影響，股價持續修正，收盤跌破4千元大關，其餘蘋概股則跌多漲少。

至於生技股方面，雖美股多家藥廠傳出利多消息，但指標股合一與中天雙雙跌停，導致生技醫療股呈現漲跌互見。操作上嚴控資金不追高，可留意基本面佳且具成長性的個股，謹慎操作。

個股方面，本周納入投資組合的安集，宣布持續投資太陽能電廠，預計明年4月發電量來到80MW，每年每股盈餘貢獻達2元以上，且因台電承諾20年回購費率不變，現金流相對穩定。

(工商 )