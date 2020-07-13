倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高走高，終場上漲137.88點，漲幅1.14％，收在12,211.56點，櫃買指數同步收紅，終場上漲0.94點，漲幅0.55％，以172.84點作收。三大法人方面，外資續買43.78億元，投信轉買4.47億元，自營商轉買20.7億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼5,279口多單，累計淨多單部位為33,999口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股10日呈現下殺拉回的格局，終場更跌破5日均線，主因除大盤漲幅已大，市場的居高思危心態所致外，生技股王合一下殺跌停引爆生技防疫股的賣壓大舉出籠，以及股王大立光法說會澆冷水，也皆是原因之一。

不過對於大盤的下殺拉回，投資人根本無須過於擔心，因為這波由美國聯準會（Fed）及各國政府營造的資金行情尚未結束，包括世芯-KY、曜越、海韻電、海華、眾達-KY、聰泰、禾昌、嘉澤、優群、金像電、瀚宇博、晶焱、新日興、雙鴻、奇鋐、十詮、漢磊、精材、安集、漢唐、光洋科、巨大、美利達、桂盟、愛地雅、聚陽、士紙、台火等個股13日接棒大漲，配合台積電等權值股穩步盤堅的帶動，幾乎把10日黑K棒全數漲回。

隨11月美國總統大選即將來臨，美國總統川普為尋求連任機會，勢必還會推出更多的刺激方案，因此在熱錢不減，以及內外資法人大戶偏多心態不變前，預期後市只要多方架構未受破壞，逢回策略仍以「多」為主。

個股方面，本周納入投資組合的永冠-KY，台積電與沃旭簽下20年綠電合約，為太陽能與風力發電業者注入強心針，股價13日續創波段新高，配合均線呈現多頭排列、以及業內大戶心態偏多不變，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

操作方面，中天與合一基於風險考量，並不建議再過度著墨外，其它漲幅已大的個股，設好停利停損即可，現階段包括榮創、閎康、京鼎、台光電及風電概念股等，隨下半年營運持續看俏，逢低均值得留意。

(工商 )