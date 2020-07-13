啟發投顧分析師楊基政表示，台股13日再度戰勝12,197點，然類股輪動加速，補漲投機當道，領先及漲多族群出現橫盤震盪，投資人本周應以同步大盤的族群與轉機股短打因應，同時留意櫃買指數是否續創新高、高價族群攻勢是否再起，以及美股那斯達克指數及費半指數亦列入觀察。

個股方面，本周納入投資組合的弘裕，隨技術面轉強後，可望續攻向上。此外，留意6月營收佳及高殖利率族群，營收若呈現明顯衰退族群應避開，以掌握類股輪動為主。

(工商 )