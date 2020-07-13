板信商銀為擴大該行在台北市南港的金融服務，提供區內客戶便捷、優質的金融服務，13日將松江分行遷址至南港區，同時更名南港分行，正式開業營運，搶進南軟園區。

板信商銀南港分行開幕儀式，由該行總經理方嘉男及南港里里長李志錦、長虹建設董事長李文造等貴賓共同剪綵宣布正式營運。板信商銀指出，南港分行臨近捷運南港站及南港展覽館站，距離南港軟體工業園區僅300公尺，南港區近年來在政府不斷推動大型公共建設下，計畫將南港火車站周邊打造為臺灣智埠中心，隨著捷運板南線等大型計畫陸續改變南港風貌，南港車站也成為台北、板橋外，第三個「三鐵共構」車站，不僅提升運輸便利性，也帶動南港區的轉型與再發展，逐漸成為「台北市的東方新明珠」。

板信商銀看好當地未來無限商機及發展潛力，決定將松江分行遷移至南港。方嘉男強調，分行將落實「誠心、決心、信心、愛心、細心」五心精神，讓區域客戶感受到有溫度的服務。該行因應數位化生活環境發展，致力提供更便利及完善的金融交易功能，除於5月新增街口支付連結該行帳戶扣款服務，未來也將完善資訊基礎建設，並持續提升及優化行動銀行及企業網銀功能。

方嘉男表示，該行未來除持續回饋鄉里、參與各項公益人文活動，更將透過提升與增加數位金融服務及交易功能，依經濟發展與金融服務需求調整通路區域配置，以提供客戶更優質與全方位的金融服務。

(工商 )