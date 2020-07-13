聯發科技教育基金會支持文化藝術產業疫後振興，為鼓勵民眾在新冠肺炎疫情紓解後，以行動支持藝文展演，董事長蔡明介今(13)日假竹塹國樂節十周年記者會宣佈捐贈新竹市政府16台AI防護門，佈建於新竹市演藝廳、美術館、博物館等藝文場域計十二處，透過智慧科技協助，讓民眾安心參與，加速在地藝文產業復甦。

今年疫情在政府與民間通力合作下，成功度過高峰期。疫情減緩後，經濟活動與文化藝術產業都調整腳步重新出發，新竹市也在疫情後推出首檔大型藝文活動-竹塹國樂節。蔡明介表示，這次疫情，在政府高度整合與民間通力合作下，我們的精準防疫成為世界的成功標竿，台灣成為少數可以維持大型活動舉辦的地方。聯發科技與新竹市政府合作，提供安心的藝文場域給大家，蔡明介也邀請民眾，帶著家人走入場館，以實際行動支持藝文活動。

聯發科技長期投入在地實踐，包含已推動十年的科普教育扎根計畫，已經協助1萬8千位師生敲開科展的大門，同時也支持新竹市政府將世博館轉型為兒童探索館；近年更推動社會創新，號召民眾以數位科技的創新應用解決社會問題，2018年推出首屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，鼓勵民眾用科技解決家鄉問題，每個人都可以為家鄉做一件事，今年因應疫情的發生，也鼓勵民眾提出防控疫情的好點子。

本次捐贈裝設地點包含新竹市演藝廳、新竹市美術館、241藝術空間、鐵道藝術村、玻璃工藝博物館/風livehouse、眷村博物館、影像博物館、新竹市立圖書館五所分館。

(時報資訊)