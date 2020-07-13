民進黨高雄市長參選人陳其邁今天（13日）行程中，被問及兒子是否會加入競選團隊，陳其邁坦率回應，兒子本來是要出國，因疫情延緩，現在就是幫忙發傳單、掃街等活動，來打雜的。

陳其邁競選總部昨日在高雄市左營區成立，並舉行祈福儀式，妻子吳虹帶著兒子陳政通、女兒一同到場支持；就讀電影相關科系的女兒拿著照相機為陳其邁紀錄選戰時刻，引發在場媒體記者關注。

傳出陳政通將加入競選團隊，陳其邁今日回應，兒子原本要出國，因為疫情又延下來，就來幫忙打雜，協助發發傳單、掃街，或是一些活動就幫忙。據了解，陳政通已服完兵役，即將出國攻讀「大數據」相關科系。

頂著韓劇男主角「栗子頭」造型的陳政通，因184公分的高大身材，走到哪裡都相當顯眼；日前罷韓投票日時，陳政通也陪同父親陳其邁到投票所，吸引眾人目光。

陳政通雖然外表酷酷的，看似與人有距離感，但只要談到父親陳其邁就會顯露靦腆，且可以從眼神中看到他對陳其邁的尊敬。外界印象最深刻的，就是2018年敗選那一夜，陳政通把妹妹攬在懷裡一起大哭，為父親的挫敗感到不捨。

陳其邁長年投入政治工作，卻與家人關係仍非常緊密，熱愛潛水的陳其邁，全家都有潛水執照，陳政通有次接受訪問，提到與陳其邁的互動，最懷念的也是一起潛水。

這次高雄市長補選，陳其邁雖然謙稱陳政通只是來打雜，但陳政通的熱情與專業，勢必為陳其邁競選團隊增加不少戰力。這一戰不只要贏，且要贏得漂亮，為陳其邁父子再留下一個美好回憶。

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(中時電子報)