台灣飲料市場銷售額約510億元，其中碳酸飲料約占近10%，黑松沙士長期居台灣碳酸飲料市場第一，70年來已賣出10.5億瓶，適逢70週年，黑松(1234)表示，7月29日將推出重量級「70週年限量復刻罐禮盒」。

黑松沙士自1950年上市以來，目前已有70年的歷史，黑松指出，為紀念70週年慶，特別推出黑松沙士70週年限量復刻罐禮盒，內含330ml黑松沙士復刻罐3罐以及Tomica聯名小車乙輛，全台限量3萬組中藏有3台9999純金小車兌換券，希望給消費者一個驚喜。

黑松指出，黑松沙士是台灣人心目中的經典飲料，Tomica黑松沙士小車去年在「2019年多美小車展」一上市就秒殺，是兩大品牌首次推出的跨界聯名小車，當時即引爆收藏家搶購熱潮。因應廣大網友的敲碗，70週年禮盒限量再推出聯名小車，超值組合未上市就被獲得消費者問到翻。黑松沙士復刻罐以1950年上市第一瓶瓶標作為設計出發點，除了保留過去品牌顏色、品名與產品外，更融合了代表黑松的「針葉松枝」圖樣與現代美感的設計，翻玩復刻版沙士包裝。

(時報資訊)