16歲女子網球選手楊亞依，是台灣網壇未來值得期待的接班人，過去一年收穫相當豐富，不僅接連拿下ITF與WTA首勝，今年更首度披上聯邦盃戰袍，面對外界期待她期許自己平常心看待，並以同齡美國好手戈芙（Cori ”Coco” Gauff）為努力目標，持續透過嚴格訓練強化自我。

今年3月，楊亞依首度披上聯邦盃戰袍，代表台灣前往杜拜參加聯邦盃亞大區一級賽事，身為隊中最年輕的球員，回憶起當時體驗，她的興奮之情溢於言表，透露印象最深刻是和中國隊的競爭，那天楊亞依率先打頭陣，先是在單打迎戰世界排名高居34位的鄭賽賽，隨後第三點雙打和詹詠然搭配，一路從下午4點奮戰到晚上11點，但楊亞依絲毫感覺不到任何疲累，「比賽打這麼久，但我不會感覺到累，因為我很興奮可以和這麼多高手打比賽，有這樣難得的機會和許多大滿貫巨星站在同一個舞台上。」

楊亞依透過聯邦盃汲取不少經驗，更在最後一天賽程面對烏茲別克的賽事中，拿到個人生涯在聯邦盃的首勝，今年全球體壇受到新冠肺炎疫情影響，網球國際賽事全面停擺，原先規劃今年轉戰職業的楊亞依，個人計畫也被打亂，不過她選擇將專注力放在訓練上，每周訓練六天，只有周日是放假日。

楊亞依說：「我知道自己的身體素質沒有別人好，希望可以多加強個人的不足。」她也以和她同齡的「Coco」戈芙為例，表示：「 Coco一直都是我的目標，她和我同年，所以我一直朝她的方向努力，準備好自己、機會就會降臨。」

(中時 )