新冠疫情後的首張新卡，星展銀行今日發表「星展eco永續卡」，強調卡體材質使用可由生物分解的生質材料PLA，亦推出多項綠色消費加碼優惠，不過說來說去，就是張加了環保概念的現金回饋卡，舊瓶不是不能裝新酒，但最忌自相矛盾。

可辦指數：★★★★☆（畢竟他回饋率有3％）

創新指數：★★☆☆☆（標榜綠能的卡太多了）

實用指數：★★★☆☆（他「終於」加了電子票證功能）

先把結論寫在前頭，這張卡亮點是新卡上市期間國內外都3％，這直接打到星展2年前發表的炫晶御璽卡（國內1.2％、國外2.52％），意思就是說，在這張eco永續卡出來之後，舊的炫晶御璽卡就直接陣亡了，因為找不到辦舊卡的理由。

事實上，星展2016年吃下澳盛在台個金業務後，有如吞了大補丸，一度被視為將超前匯豐成為第二大外銀發卡行，不過事與願違，根據金管會5月的最新發卡統計，星展流通卡數輸給匯豐5萬張、有效卡數更大輸10萬張，看不到合併綜效。

用個最近的例子，匯豐因為痛失華航發卡權，4月時改發「旅人卡」接替，最主要的競爭對手就是星展飛行世界卡，不過很有趣的是，面對對手攻勢，星展彷彿是站在原地傻傻不動，完全沒有回擊，等著被對手吃乾抹淨，這絕不是個正常現象。

回到這張eco永續卡，就是個包了環保議題的現金回饋卡，不是不行，但遺憾的是看不到對於舊的炫晶御璽卡的更新，然後突然發了新卡，在優惠遠勝於舊卡情況下，是要舊卡友剪掉重辦？還是加辦一張？要如何說服卡友？

這恐怕是星展發卡最大盲點，新卡欠缺賣點、舊卡疏於更新，於是乎「只見新人笑，不見舊人哭」，對卡片本身如此，對信用卡持卡人何嘗不是？

環保很重要、永續也很重要，但在殘酷的信用卡市場，回饋率才是王道，即便有怎樣喊得震天價響的口號，拿不出牛肉就等著送進屠宰場，這是現實。換言之，多數人不會因為永續而辦這張卡，著眼的還是現金回饋率，你我心知肚明。

星展有沒有想過，除了永續口號，這張卡年底前3％回饋率結束後，是否要回到卡片最原始的國內消費1.5％，海外消費2.5％？倘若如此，矮一截炫晶御璽卡是否該提前「了結」生命，避免父子騎驢，還是為發而發，浪費發卡資源都不足惜？

或是我們的道行都不夠深，就是因為這張卡材質可分解，已設定發卡半年後讓它「自然分解」。倘若如此，那不得不佩服星展的巧思，真的是高招！高招！

(中時 )