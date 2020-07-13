王莫昀／台北報導

慶i祝全球7-ELEVEN達71,100間門市重要里程碑，7-ELEVEN推出振興消費新一波加碼活動，即7月15日上午9：00起起至8月14日止，針對紙本三倍券規畫5大振興加碼回饋方案，分別是「振興三倍券3,000變4,000」、「200／500面額2倍用」、「限定商品優惠」、「行動隨時取優惠」和「集團關係企業優惠商品」，放大振興三倍券使用效益。

7-ELEVEN表示，為歡慶全球7-ELEVEN達71,100店，繼連續四天「7-ELEVEN DAY」主題活動後，針對緊接著上路的振興三倍券，規劃5大加碼回饋方案：

方案一、振興三倍券3,000變4,000：

看準民眾購物需求，15日起持3,000元紙本振興三倍券即可至7-ELEVEN全台5,800家門市購買面額4,000元的「振興隨取卡」，等同加送1,000元購物金，讓消費者可以繼續開心慢慢花！方案一不得與其他振興方案併用。

方案二、200／500面額2倍用：

持紙本振興三倍券更規畫「200／500面額2倍用」方案，至7-ELEVEN購買CITY飲品系列、零食、飲料、泡麵、美妝保養品等多達75款指定商品，使用一張200元振興三倍券，就可買滿400元指定商品，使用500元可買滿1,000元指定商品，加倍奉還！

方案三、限定商品優惠：

以啤酒、哈根達斯、米漢堡商品為主，品項數逾30種，幫消費者精打細算、聰明買！舉例來說，民眾拿預購三倍券時贈送的100元7-ELEVEN現金抵用券回來使用(一次限抵50元)，購買哈根達斯品脫系列(特價單杯250元)，只要一張200元振興券加一張50元現金抵用券即可獲得。

方案四、行動隨時取優惠：

推出「行動隨時取優惠」，包括CITY系列美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶、四季春青茶等組合，除此之外，更加入常溫水、冷藏飲料及土司商品，如瑞穗鮮乳土司、統一蜜豆奶、統一陽光豆漿、純喫茶系列等多款指定組合優惠價，只要持振興三倍券購買，最低只要61折起。

方案五、集團關係企業優惠商品：

7-ELEVEN更攜手康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一藥品四大品牌，推出美食、保健、美妝、小家電、百貨用品等商品，並針對三倍券面額推出500、1,000、2,000、3,000元共61項爆殺優惠組合，例如原價5,000元的HOME STUDIO彼得兔銀河星空夏日純棉絲毯，持振興三倍券支付只要1,000元就能帶回家，相當於市價2折。

最後，民眾到7-ELEVEN領取振興三倍券只需要5步驟！7月15日至7月31日止，期間每日早上9點至晚上10點，到原預購門市的ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插健保卡或輸入身分證字號後4碼及領取序號，確認資料後，持ibon小白單到櫃台領取振興三倍券並核對證件。為避免排隊等待，提醒民眾避開前3天領取高峰期、分流領取，「晚點領、振興更順心」！

7-ELEVEN於7月17日起至7月21日止推出「晚鳥優惠」，活動期間取券當下當筆即可享咖啡優惠三擇一：「CITY CAFE大杯拿鐵第二件半價」、「CITY CAFE特大美式買一送一」或「CITY PRIMA精品美式買一送一」。此外，加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券，活動期間持券到星巴克門市購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待！

(中時 )