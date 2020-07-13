位於新北市蘆洲區中山一路5層樓公寓海砂屋，長期以來讓30戶居民過著膽顫心驚的日子，近來居民自辦更新申請重建，於7月11舉辦開工動土典禮，未來將打造地上13層、地下3層鋼筋混凝土造住商混合大樓，基地665.36平方公尺，提供36戶住宅單位，並留設沿街4公尺以上人行步道，預計於2023年10月完工。

新北市政府都市更新處表示，本案由居民自行籌組更新會，達成百分百同意，克服溝通與資金問題，並經新北市府委託專業輔導團隊協助規劃設計及自主更新的補助費用，於2015年3月提出申請，新北市府於2019年3月28日核定都市更新事業計畫及權利變換計畫，可說是海砂屋自主都更典範，市長更於今年3月3日親自出席拆除作業並頒予劉有祺理事長「海砂自主更新諮詢顧問」的聘書，希望社區團結及共識凝聚的成功經驗，可推廣給更多有需要的社區參考，讓大家都可擁有一個安全的家。

蘆洲區中山一路5層樓公寓海砂屋原況。(新北市政府都市更新處提供)

新北市政府都市更新處處長張壽文表示，針對海砂屋、房屋結構危險等建築物，都是市府優先輔導協助對象，如有需要市府會提供專業技術、費用補助和資源整合等協助，並加速後續審查作業，也期望社區能積極整合凝聚共識，透過公私共同努力，以創造安居樂業的新家園。

(中時電子報)