新冠疫情衝擊全球經濟表現，因此挑選投資工具時，除要看報酬，投資工具抵禦風險的能力越發重要。景順投信建議投資人，面對各種不可預料的危機，投資人宜適度納入具「高評級」特色的投資等級企業債券，為自己的財務配置建構一把保護傘。

全球新冠肺炎疫情反覆，包含中美等國都出現第二波疫情，導致股市波動加劇。

景順投信指出，投資市場瞬息萬變，歷史總是不斷重演，回顧幾次黑天鵝事件像是英國脫歐、川普當選以及新冠疫情中，彭博巴克萊全球投資等級公司債券指數表現皆相對平穩，尤其自今年2月24日至5月底新冠疫情期間，代表全球股市及高收益債市的摩根士丹利全球股票指數與彭博巴克萊全球高收益債券指數，分別下跌7.85％與6.29％，而全球投資等級企業債券指數僅小跌1.21％，顯示投資等級企業債券能抵抗下跌風險。

景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，基金採用獨到的「主題式選債」策略，針對趨勢方向挑選適合的產業配置，涵蓋面向包括大陸經濟轉型、地緣政治發展等十大關鍵投資主題來掌握趨勢，長期提高收益來源，增進投資組合管理效率。

以大陸經濟轉型為例，景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，大陸經濟動力從投資轉為消費，儘管中美兩國仍有政治和貿易磨擦，但大陸仍不缺投資的好機會，目前偏好大型科技股、媒體與電訊公司及重要國營企業，投資人可以透過債券基金間接持有這些全球優質企業債。

展望未來，市場在3月經歷劇烈起伏後，Lyndon Man表示，投資級企業債券已展現超額報酬機會，在全球政府與央行聯手推出快速與定向的應對措施下，投資等級企業債券將是全球刺激方案的核心，也是當前波動環境下抵禦低利與風險的關鍵機會之一。

(工商 )